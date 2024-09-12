بحث المدير العام للأمن العام بالإنابة الياس البيسري مع مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة روفيندريني مينيكديويلا، على رأس وفد من المفوضية في ملف النازحين السوريين والإجراءات الهادفة لمعالجة هذا الملف".

كانت هذه تفاصيل خبر البيسري بحث مع وفد من مفوضية شؤون اللاجئين ملف النازحين السوريين وسبل معالجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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