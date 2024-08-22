فن ومشاهير

شاهد .. سما المصري و”صدرها كله برا”!

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بيروت - سعد محمود - لا تزال الراقصة الاستعراضية ، تمارس فجورها وقلة تهذيبها عبر السوشيال ميديا دون توقف.

سما نشرت صورة جديدة، أظهرت فيها صدرها بشكل مستفز ووقح، وعلقت قائلة: (بقولكم ايه….انا هاعمل نقابه الشحاتين وهكون انا نقيبه الشحاتين وهاطلع اشحت في إشارات المرور وتحت الكباري وحسنه قليله تمنع بلاوي كتيره وكده….هات قرش باه⁦ ياعم…مين هينضم للنقابه؟).

سما تحرض على الفسق والفجور، وتشجع على الإثارة والإغراء، ورغم أننا نحاول دائمًا الإبتعاد عن أخبارها الرخيصة، إلا أن أفعالها وما تنشره يوميًا يستفزنا كثيرًا.

سما المصري وصدرها برا

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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