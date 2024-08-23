شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة نمرة: سعيد بمشاركتى فى مهرجان العلمين وأتمنى التواجد دائما والان مع تفاصيل الخبر

أبدى المطرب حمزة نمرة حرصه على أن تقديم فن وأغاى تحترم المشاهد وتعيش لفترة طويلة، قائلا: "أشعر بسعادة كبيرة لمشاركتى فى مهرجان العلمين وفى وسط أهلى، كما أن الحفلة كانت كبيرة ورائعة في هذه المكان الجميل، وأتمني أن أكون متواجدا بشكل دائم في مهرجان العلمين".

واضاف خلال حواره ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي: "أشارك في حفلات كثيرة في مختلف دول العالم وأجد المصريين لديهم فرحة بوجود حفلات لمطرب مصرى فى عديد دول العالم، وهذا يسعدني أن أعطي الفرحة والابتسامة لاهلي من المصريين في خارج مصر، ولكن الوضع داخل مصر له طابع خاص وفى كل حفلة لى أشاهد عددا كبيرا من أهلنا في الإسكندرية وبيسعدني جدا شعورهم وفرحتهم".

وتابع: "ولدت في السعودية وعشت بها لمدة 12 عاما، وعندما عدنا إلى مصر عشنا في الإسكندرية وتكونت شخصيتي الفنية هناك وأعتبر نفسي إسكندراني ولي فيها ذكريات لا تنسى، وشاركت في فرقة الحب والسلام وأثرت جدا في شخصيتي واختياراتي الفنية، وتعلمت الجرأة وأن أقدم أفكارا جديدة فى الأغاني وسبقني في هذا الأمر سيد درويش وأحمد منيب ومحمد منير وأتمني أن أكون في نفس طريقهم".