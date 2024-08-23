أنابيلا هلال تلفت الأنظار بإطلالتها بفستان أسود في إيطاليا وهذا سعره!

ميرنا وليد - بيروت - شاركت مقدمة البرامج اللبنانية أنابيلا هلال، متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور جديدة لها من إيطاليا.

وخطفت أنابيلا الأنظار بإطلالتها، إذ ارتدت فستاناً باللون الأسود، من "Elisabetta Franchi"، يبلغ سعره 850 دولار تقريباً.

وجاء فستان أنابيلا بقصة طويلة تلامس الأرض، وضيقة تعانق الجسد، وبدون أكمام، مع حمالات رفيعة، كما جاء مكشوف الصدر، وبثلاث فتحات تكشف البطن والخصر، كما جاء بتفصيل حلقة ذهبية عند الصدر.

وأكملت أنابيلا إطلالتها بحقيبة يد بيضاء من العلامة نفسها، يبلغ سعرها 400 دولار تقريباً. وانتعلت حذاءً مفتوحاً بكعب عالٍ من الجلد الأسود.

وتركت أنابيلا شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً ناعماً يرتكز على الألوان الترابية.



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