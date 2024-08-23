“جديدة لانج”.. حماقي يطرح أحدث أغنيات ألبوم “هو الأساس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح النجم المصري محمد حماقي، ثامن أغنيات ألبومه الجديد “هو الأساس”، وتحمل إسم “جديدة لانج”.

وأعلن حماقي عن صدور أغنية “جديدة لانج” عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلق بكلمات الأغنية قائلاً: “ده له طريقة جديدة لانج وكلامه كدة بنج ما شوفتش أخوه.. اسمعوا أغنية جديدة لانج دلوقتي كاملة على يوتيوب وكل منصات الموسيقى”.

أغنية “جديدة لانج” هي من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيي.

يذكر أن محمد حماقي طرح حتى الآن 8 أغنيات من ألبوم “هو الأساس” وهي: “واكلة الجو، شاغل عيون الناس، صدمة، بالناقص، ليلي طال، العقد اللولي، تخسرني و جديدة لانج”.