شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان عبد الغنى تغنى أما براوة لنجاة بحفل مهرجان القلعة والان مع تفاصيل الخبر

غنت المطربة إيمان عبد الغنى خلال حفل مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، بقيادة المايسترو مصطفى حلمى، أغنية أما براوة لنجاة الصغيرة وسط تفاعل كبير من الجمهور.



مسرح المحكى



مسرح المحكى



ويمثل المهرجان فرصة مميزة لعشاق الموسيقى والغناء للاستمتاع بباقة متنوعة من الفنون، تسهم فى تعزيز الحركة الثقافية والفنية المصرية، وتستقطب السائحين والزوار من مختلف أنحاء العالم.



المطربة إيمان عبد الغني (1)



المطربة إيمان عبد الغني (3)



المطربة إيمان عبد الغني



ايمان عبد الغنى خلال حفل محكى القلعة



إيمان عبد الغني (1)



إيمان عبد الغني (2)



إيمان عبد الغني (4)



إيمان عبد الغني (5)



جمهور محكى القلعة (1)



جمهور محكى القلعة (2)



جمهور محكى القلعة (3)



حفل مهرجان محكى القلعة (1)