أحمد مكي يقدم الدراما الشعبية في رمضان 2025

استقر الفنان أحمد مكي على الابتعاد عن الكوميديا في مسلسله الجديد الذي تعاقد على بطولته منذ فترة للمنافسة به في موسم دراما رمضان المقبل 2025، حيث اجتمع أحمد مكي بالمؤلف هاني سرحان أكثر من مرة خلال الفترة الماضية للاستقرار على التفاصيل النهائية لشكل الموضوع المقرر تقديمه.

أحمد صالح مخرجاً للمسلسل

ووقع اختيار صناع المسلسل على المخرج أحمد صالح، لتولي مسؤولية إخراج العمل الذي يجرى الاستقرار على اسمه في الوقت الحالي، حيث يواصل مؤلفه هاني سرحان كتابة الحلقات الأولى والتي بدأ فيها بعد فترة من الجلسات التي جمعته مع أحمد مكي للاستقرار على الخطوط العريضة، وتفاصيل الشخصية التي يقدمها مكي خلال الأحداث.

رحلة أحمد مكي مع "الكبير أوي"

أحمد مكي قرر وضع حدّ لسلسلة مسلسله الشهير "الكبير أوي" عند الموسم الثامن الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان الماضي 2024، حيث اكتفى بما تم تقديمه من مواسم في هذا العمل والذي حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وبدأ يُوسع نطاق أدواره بتقديم أعمال بعيدة عن الكوميديا خاصةً بعد النجاح الذي حققه في مسلسل "الاختيار 2" والذي لم يقدم فيه كوميديا تماماً.

وكان بدأ أحمد مكي رحلته مع "الكبير أوي" عام 2010، وحقق نجاحاً كبيراً؛ بسبب فكرته المبتكرة، والتي تقدم لأول مرة، وانطلق بعدها وقدم الجزء الثاني عام 2011، ثم الثالث عام 2013 وتلاه الرابع عام 2014، والذي سجّل آخر مشاركات دنيا سمير غانم، شريكة نجاح أحمد مكي في العمل، ورغم اعتذارها قدم مكي الجزء الخامس واختار تفادي عدم ظهورها؛ بأن الأحداث بالكامل دارت في تركيا وبعيداً عن المزاريطة.

توقف أحمد مكي بعد ذلك عن تقديم سلسلة الكبير وعاد مرة أخرى بعد 7 سنوات، لاستكمال السلسلة في شهر رمضان 2022، بتقديم الجزء السادس، ثم قدم السابع في العام التالي 2023، واستمر في السلسلة بتقديم الموسم الثامن خلال شهر رمضان الماضي 2024.

أدوار أحمد مكي بعيداً عن الكوميديا

أحمد مكي على مدار مشواره الفني نادراً ما قدم أدواراً بعيدة عن الكوميديا التي حققت له النجاح والشهرة الكبيرة، حيث شارك بدور صغير في بداياته خلال فيلم "تيتو" مع أحمد السقا، وجسد شخصية أحد أفراد عصابة "تيتو"، كما ظهر أيضاً في دور غير كوميدي في فيلم "ليلة البيبي دول" حيث جسد شخصية "زغلول – سائق التاكسي" أمام الفنان الراحل نور الشريف، حتى جاءت له الفرصة في "الاختيار 2" وقدم عملاً كاملاً بعيداً عن الكوميدي ويؤكد قدرته على تجسيد الأدوار التراجيدية.

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