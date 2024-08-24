عمرو عبد الجليل يعلق على ضجة صورته مع “الطبيب المزيف”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت قضية طبيب الغربية المزيف محمود رجب البحراوي المعالج بالإبر الصينية، والذي أُلقي القبض عليه مؤخرًا بعد تسببه في العديد من الأزمات الصحية لبعض الأشخاص، إضافة إلى كشف نقابة الأطباء أنه ليس مسجلاً في النقابة، وأنه حاصل على الشهادة الابتدائية فقط، جدلاً كبيراً في مصر وخاصة في الوسط الفني بعد انتشار صور له مع عدد من الفنانين من بينهم عمرو عبد الجليل وسميحة أيوب وغيرهما.

وفي رده الأول على انتشار صورته مع الطبيب المزيف قال الفنان عمرو عبد الجليل: “بالفعل تعاملت مع هذا الطبيب ولم أكن على علم بأنه غير مقيد في النقابة، وكنت أحاول أعالج ابني ولكنه فشل”.

وكانت الفنانة سميحة أيوب عن استيائها من انتشار صورة لها مع الطبيب المزيف مؤكدة انها لا تعرفه ولم تتعامل معه مطلقاً.

يُذكر أن آخر أعمال عمرو عبد الجليل كان فيلم “السرب”، الذي عُرض مؤخراً وهو من تأليف عمرو عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال وبطولة أحمد السقا، دياب، محمد ممدوح، نيللي كريم وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين، كريم فهمي، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسني، محمد فراج وآخرون.