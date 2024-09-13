من داخل الطائرة.. غادة عبد الرازق توثق رحلتها إلى دبي بهذه الطريقة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق جمهورها ومتابعيها مجموعة صور من رحلتها إلى مدينة دبي الإماراتية.

ونشرت غادة صورًا عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "بداية الرحلة ترقبوا".

وتفاعل نجوم الفن مع الصور، أبرزهم الفنانة سيمون، الفنانة سلمى أبو ضيف، الفنانة فريال يوسف.

وجاءت تعليقات رواد "انستجرام"، على الصور، كالتالي: "أجمل امرأة على الإطلاق"، "كل مابتكبرى بتحلوي"، "الملكة الحقيقية"، "القمر اللي على حق".

يذكر أن، غادة عبد الرازق شاركت في بطولة مسلسل "صيد العقارب" بطولة محمد علاء، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، أحمد سعيد عبد الغني، ميار الغيطي، أحمد ماجد، مجدي بدر، سامي مغاوري، منال سلامة، عماد رشاد، محمد علي رزق، وغيرهم، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

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