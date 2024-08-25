شكرا لقرائتكم خبر عن أوركسترا ساوند تراك تقدم حفلا فى مهرجان القلعة والان مع تفاصيل الخبر

عزفت أوركسترا ساوند تراك بقيادة الفنان محمد بركات مجموعة متنوعة من مؤلفات الموسيقى التصويرية فى الدراما والسينما المصرية، بالإضافة إلى موسيقى أشهر الأفلام العالمية التى حصلت على العديد من الجوائز، منها "إمبراطورية ميم، البرنس علي، القلب الشجاع، المشبوه، عريس من جهة أمنية، الحفيد، حكاية ميزو، اللي بالي بالك، القرصان، شمس الزناتى، وغيرها.

وتأتى مشاركة الفرقة بالمهرجان نظرا لظروف طارئة حالت دون تقديم أوركسترا القاهرة السيمفونى لفقرته الفنية التى كانت مقررة تقدم الحفل.

برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته الـ32 جمع كلا من: الفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها، الفنانة كارمن سليمان وفرقتها، فرقة الموسيقى العربية بالاشتراك مع مركز تنمية المواهب، ليلة موسيقى عربية (أغاني وردة) قيادة: علاء عبد السلام، فريق بلاك تيما، الفنان لؤي وفرقته، الفنان عمرو سليم وفرقته، والفنان حمزة نمرة وفرقته، فريق جلاس أونيون، الفنان هشام عباس وفرقته، الصوفية والحداثة - الموسيقار فتحي سلامة والشيخ محمود التهامي، الفنانة دينا الوديدي وفرقتها، الفنانة نادية مصطفى وفرقتها، الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة أحمد فرج، ليلة صوفية مع نجوم فرقة الإنشاد الديني، الفنان إيهاب توفيق وفرقته، ليلة موسيقى عربية (أغاني عبد الحليم) بمشاركة الفنانة إيمان عبد الغنى قيادة مصطفى حلمى.

فعاليات مسرح المحكى

ويمثل المهرجان فرصة مميزة لعشاق الموسيقى والغناء للاستمتاع بباقة متنوعة من الفنون، تسهم فى تعزيز الحركة الثقافية والفنية المصرية، وتستقطب السائحين والزوار من مختلف أنحاء العالم.



المايسترو أحمد عاطف خلال مهرجان مجكى القلعة



المايسترو أحمد عاطف

أوركسترا القاهرة السيمفونى



حفلات مهرجان محكى القلعة للغناء والموسيقة

أوركسترا القاهرة السيمفونى مهرجان محكى القلعة



أوركسترا القاهرة