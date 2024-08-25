شكرا لقرائتكم خبر عن هنا ممدوح عبد العليم تستعيد ذكرياتها مع والدها على شواطئ العلمين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت هنا ممدوح عبد العليم، ضيفة على برنامج صباح العلمين الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، من أمام شواطئ العلمين الجديدة، للحديث عن ذكرياتها مع والدها النجم الكبير الراحل ممدوح عبد العليم، بالإضافة إلى حديثها عن مشاركتها في مهرجان العلمين الجديدة.

وقال هنا ممدوح عبد العليم: "حب الناس لبابا غير عادي، على الأقل كل كام يوم حد يستوقفني للدعاء لبابا، مشوفتش حد الناس بتفتكره بعد 8 سنوات من وفاته، دا يبسطني جدا، أنا ممكن أقعد أتكلم عن بابا للسنة الجاية".

وأضافت هنا في لقائها: "بابا فنان مجاش زيه في وجهه نظري وهو كمان أب مجاش زيه، كان أب غير عادي، لم يعاندني إنى أروح جامعة بره مصر، وكان دائما يشجعني على شغلي وأحلامي، أي حاجة أنا فيها بسببه وبسبب ماما طبعا، الناس بتعاملني معاملة طيبة أول ما تعرف أنا بنت مين، أنا بنبسط لما بلاقي الناس بتحب بابا جدا".