الفنانة تاتيانا تكشف لأول مرة تفاصيل طلاقها من المخرج أكرم فريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أثارت الفنانة اللبنانية تاتيانا الجدل بتصريحاتها خلال تواجدها ضيفة على برنامج "قعدة ستات" تقديم الإعلامية مروة صبري ويعرض على قناة "ألفا اليوم".

وتطرقت تاتيانا خلال حديثها عن علاقتها بنجوم الوسط الفني سواء في لبنان او في مصر، ومشاركتها مؤخرًا بعدد من الأعمال الدرامية المصرية وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية، وعن مشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة، وعلاقتها بطليقها المخرج أكرم فريد، كما كشفت عن أسرار وكواليس تخص حياتها الشخصية لأول مرة.

وعن انفصالها من المخرج أكرم فريد قالت: "كان حصل انفصال وبعدها قعدت شوية والفترة طولت، ودي أول مرة أتكلم فيها من بعد الانفصال ومكنتش حابة حد يسألني في الموضوع ده ومش هنتكلم فيه كتير لأن عدى عليه سنين وانا بقالي 8 سنين منفصلة ومطلعتش كتبت على السوشيال ميديا".



وعن علاقتها بالوسط الفني قالت: "في ناس مبردش عليهم، ولو شتموني مابردش، وفي ناس مؤهلة انك تردي عليهم وفي ناس شبهك وفي ناس مش شبهك ولو الوسط كله كده مش عاوزاه ومش عاوزة اشتغل، وأنا لا أفقه غير بالتمثيل، ولو واحدة بتغير مني، وهي تغير مني ليه؟، ودي ماردش عليها وهي طريقة تفكيرها غير طريقة تفكيري".

يذكر أن آخر مشاركات تاتيانا كانت بمسلسل "أولاد عابد" عام 2023.

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