شكرا لقرائتكم خبر عن والدة جاستين بيبر تحتفل بولادة أول حفيد لها بـ تغريدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت باتي مالييت والدة المغنى العالمى جاستين بيبر بولادة حفيدها الأول، من خلال حسابها على موقع التغريدات X، حيث كتبت "مرحبًا بك يا صغيري جاك!! أنا أحبك كثيرًا!"، مع سلسلة من الرموز التعبيرية السعيدة وتابعت: "الحمد لله، يا لها من معجزة!"، جاستن بيبر هو الطفل الوحيد لباتي.

وذلك بعدما أعلن المغنى العالمى جاستين بيبر وزوجته هايلي استقبال مولودهما الأول جاك بلوز بيبر. وكتب جاستين في منشور على حسابه بموقع إنستجرام: "مرحبًا بك فى منزلك جاك بلوز بيبر".

ونشرت هايلي نفس الصورة على قصص إنستجرام الخاصة بها بعد فترة مع اسم الطفل ورمز قلب أزرق.

شارك ستيفن بالدوين، والد هايلي، تغريدة، مؤكدًا: " مبروك لك وليبارك الله في عائلتنا".

وأعلن الزوجان لأول مرة أنهما ينتظران طفلًا معًا فى مايو 2024، ونشرا الخبر المثير على إنستجرام.

وأكد مدير أعمال هايلي لمجلة بيبول أن العارضة كانت حاملًا فى شهرها السادس في ذلك الوقت.