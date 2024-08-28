بسبب طبق دجاج.. خطيب ديمي لوفاتو يطلب يدها للزواج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بفضل وجبة عشاء، حصلت النجمة ديمي لوفاتو طلباً ثانياً ليدها من خطيبها جوردان “غوتس” لوتس.

ونشرت المغنية الأميركية في حسابها الرسمي على تطبيق “إنستغرام”، مقطع فيديو وهي تطبخ فيه دجاج Marry Me (تزوجني) لخطيبها المغني. كان الطبق لذيذًا لدرجة أن الأخير قرر أن يتقدم للزواج منها للمرّة الثانية، بعد خطوبتها الأولى في كانون الأول (ديسمبر) 2023.

وعلّقت لوفاتو على الفيديو: “قلت نعم! هذا الطبق من وجباتي المفضلة. وأضافت في الفيديو مستعرضة خاتم خطوبتها: “أعتقد أنني نجحت لأنني سأتزوج!”.

وبدأت لوفاتو بتقطيع ثلاث صدور دجاج إلى شرائح رفيعة وتتبيلها بالملح والفلفل. سار كل شيء على خير ما يرام، حتى أحرقت الزيت والزبدة التي كانت تستخدمها لتحمير الدجاج، ولكنها تجاهلت الحادث البسيط، وأعادت ملء المكونات واستمرت.

عندما انتهت لوفاتو من التحضير الطعام، سلمت طبقًا إلى غوتس المتحمس للغاية. بعد أن أخذ قضمة، قال: “حبيبتي، هذا مذهل!”، ثم أخرج علبة خاتم وركع على ركبة واحدة مضيفاً: “هل تتزوجيني؟”.

وأنهى الثنائي الفيديو بقبلة. وقال غوتس مازحًا: “لقد قالت نعم!”.