اخبار السعوديه

نمو متصاعد.. "ستاندرد آند بورز" تؤكد تصنيف المملكة الائتماني عند "A/A-1"

0 نشر
واس - الرياض 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن نمو متصاعد.. "ستاندرد آند بورز" تؤكد تصنيف المملكة الائتماني عند "A/A-1" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) تصنيفها الائتماني للمملكة بالعملة المحلية والأجنبية عند " A/A-1" مع تعديل النظرة المستقبلية من "مستقرة" إلى "إيجابية"، وفقًا لتقريرها الصادر مؤخرًا.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية، يأتي نتيجةً لاستمرار جهود المملكة في الإصلاحات الشاملة والاستثمارات، التي ستساهم في دعم تنمية الاقتصاد غير النفطي، واستدامة المالية العامة.

نمو متصاعد للقطاع غير النفطي

وأشارت الوكالة إلى توقعها لنمو متصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، على المدى المتوسط نتيجة لاستمرار تنفيذها لمبادرات رؤية 2030.
ويأتي ذلك مع ترتيب أولويات تسريع المشاريع الكبرى في البنية التحتية بهدف تخفيف الضغط على المالية العامة.

نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة

وتوقعت الوكالة استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال الأعوام 2024م-2027م، بناء على النمو الملحوظ في الاستثمارات في القطاع غير النفطي، وارتفاع معدلات الاستهلاك.
هذا إضافةً إلى توقعها بأن تظهر المملكة على المدى الطويل كاقتصاد أكثر تنوعًا، مع توفير المزيد من فرص العمل للشباب.
الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا