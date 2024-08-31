مصطفى قمر مع لايف ستايلز ستوديوز: “صناعة مصرية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدرت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” أحدث أغنيات النجم المصري مصطفى قمر بعنوان “صناعة مصرية” حصرياً على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب والمنصات الرقمية أنغامي وساوند كلاود، وتُعتبر أولى أعماله الغنائية في العام ٢٠٢٤.

أغنية “صناعة مصرية” باللهجة المصرية وبقالب غنائي ايقاعي، عمل غنائي جمع بين الغزل والحب بأسلوب مختلف من ناحية المفردات والتعابير المستخدمة في وصف الشريكة التي وُصفت بأنها صناعة مصرية، وذلك تعبيراً عن جمال الفتاة المصرية التي تغزل بها مصطفى قمر الذي قدم أغنية جديدة ومختلفة عن أغنياته السابقة.

صُورت أغنية “صناعة مصرية” في منطقة “المكس” في مدينة الإسكندرية في مصر تحت إدراة المخرجة المصرية بتول عرفة، ويُعتبر أول كليب ل مصطفى قمر يتم تصويره في الإسكندرية على الرغم من أنها مسقط رأسه.

جاء الكليب “لايت كوميدي”، حيث استغلت المخرجة بتول عرفة خفة دم مصطفى قمر وقدراته التمثيلية، كما وتم تغيير شكل منطقة “المكس” وتقديمها بشكل مختلف لتقديم الكليب بهذه الصورة المبهجة والألوان الصيفية.

وأعرب مصطفى قمر عن سعادته بأغنية “صناعة مصرية” التي تُعتبر عمل غنائي صيفي بإمتياز، وتتناسب مع فصل الصيف وتعطي طاقة ايجابية.

أغنية “صناعة مصرية” من كلمات والحان محمد قاسم وتوزيع وسام عبد المنعم وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.