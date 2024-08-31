شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات تشويقية للموسم الثانى من سلسلة Tulsa King لـ سيلفستر ستالون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شبكة Paramount بلس فيديو ترويجى للموسم الثانى من مسلسل Tulsa King الذى يقوم ببطولته الممثل العالمى سيلفستر ستالون المرشح لجائزة الأوسكار، المقرر عرضه بداية من يوم 15 سبتمبر المقبل، وذلك بعد طرح الموسم الأول من السلسلة فى نوفمبر من عام 2022، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، وكشف الفيديو الذى وصلت مدته إلى أكثر من دقيقتين عن لقطات تشويقية للعمل.

يدور مسلسل Tulsa King حول زعيم مافيا نيويورك كابو دوايت "الجنرال" مانفريدي (ستالون)، مباشرة بعد إطلاق سراحه من السجن بعد 25 عامًا ونفيه رئيسه بشكل غير رسمي لإنشاء متجر في تولسا، وبالتالي يبدأ دوايت ببطء "طاقم" من مجموعة من الشخصيات غير المتوقعة، لمساعدته على إنشاء إمبراطورية إجرامية جديدة في مكان قد يكون كوكبًا آخر بالنسبة له.

مسلسل Tulsa King من بطولة أندريا سافاج، ومارتن ستار، وماكس كاسيلا، ودومينيك لومباردوزي، وفينسنت بيازا، جاي ويل، إيه سي بيترسون مع جاريت هيدلوند.