برعاية “هيئة الترفيه”: تكريم المواهب الفنيّة السعوديّة في حفل اختتام مبادرة مصنع الكوميديا

بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه (GEA) المهندس فيصل بافرط، اختتمت اليوم أربعة أشهر من اكتشاف المواهب الفنية والكوميدية ضمن مبادرة مصنع الكوميديا التي ترعاها الهيئة، حيث أقيم الحفل الختامي للمبادرة في منطقة بوليفارد سيتي بالرياض.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد الدكتور الفنان حسن البلام رئيس الفريق القائم على مبادرة مصنع الكوميديا أن هذه المبادرة لم تكن لتنجح لولا الدعم من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، الذي آمن بفكرة مصنع الكوميديا وتابع كل تفاصيله حتى الوصول إلى هذا الإنجاز الذي تحقق اليوم. مقدماً شكره الجزيل لكل من ساهم في نجاح هذا المشروع.

وأضاف: “طوال فترة المشروع كان نصب أعيننا أهدافاً واضحة رسمت لنا ألا وهي إنشاء مسرح سعودي شبابي جماهيري كوميدي بسواعد أبناء وطننا الغالي المملكة العربية السعودية حفظها الله ورعاها”.

وفي الحفل، أدى الطلاب الخريجين مسرحيتين من تأليف خريجي مسار الكتابة، بعنوان “الكرسي المسحور” و”الزهايمر”، أعطوا فيها كل ما تعلموه طوال فترة تدريبهم من مهارات وخبرات في مجال الإلقاء، والأداء، وتقمص الشخصية.

تلى ذلك تسليم الطلاب شهادات الحضور التي استحقوها عن جدارة، فيما سلمت الدروع التذكارية من سعادة الرئيس التنفيذي لأعضاء هيئة التدريس، وهم الدكتور أحمد صقر والدكتور خالد أمين، والأستاذ شايع الشايع، والأستاذ هاني النصار، والأستاذ عبدالعزيز صفر. والأستاذ محمد أنور، كما سلمت الدروع للطلبة الفائزين وهم: عن مسار الكتابة غزوة المنصور، وهيثم حبيب آل أحمد، وعثمان خالد النصار، ونواف القحطاني. وفي مجال التمثيل هيفاء إبراهيم، عبير فهد، نورة عبدالله، سلطان محمد الفيصل، ناصر بن ثاني العنزي، وعمر بن حمد القحطاني، وعبدالله العصيمي.

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وكانت المبادرة وفرت منصة للشباب السعودي لعرض مواهبهم الكوميدية، ونمت القدرات الإبداعية في فنون الكتابة في هذا المجال. ومنحتهم فرصة لتطوير مهاراتهم تحت إشراف متخصصين وأكاديميين ممارسين للفن، حيث تلّقت ٣٥٠٠ طلب للمشاركة، تم فرزهم ليشارك في مرحلة التقييم أكثر من ٣٠٠ متقدم اجتاز منهم ٤٠ طالب وطالبة في مساري التمثيل والكتابة.