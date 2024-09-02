بسمة بوسيل تعيش حالة نشاط فني وتعلن عن مفاجأة قريبًا

تعيش الفنانة والمطربة بسمة بوسيل حالة فنية رائعة ونشاط فني مكثف وطرحت بسمة بوسيل مؤخرا، أغنية جديدة تحمل اسم «عشنا وشفنا» على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وموقع "يوتيوب"، ولاقت نجاحا وإشادة كبيرة على المستوى الجماهيري والنقاد، وتصدرت التريند وحققت مشاهدات عالية.

الأغنية من كلمات وائل توفيق، وألحان حسن على، وتوزيع فادي إبراهيم، وميكس وماستر مصطفي رؤوف.

كما طرحت بسمة بوسيل أيضا أغنية "جراج عمومى" كتب كلمات الأغنية مصطفى حسن، وألحان كريم عاشور، وتوزيع أماديو، وميكس وماستر مصطفى رؤوف، فضلا عن «قال في حقي»، وقبلها «البدايات» والتي تصدرت تريند موقع "يوتيوب" منذ طرحها.

كما تستعد بسمة بوسيل للإعلان عن مفاجأة جديدة ومشروع فني مهم خلال الفترة المقبلة.

وتحظى بسمة بوسيل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، كون أغنياتها تتميز بالتنوع، والرومانسية والحماسية والعاطفية.

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