جورجينا تكشف أسرار حياتها في السعودية في فيلم وثائقي جديد

تستعد جورجينا رودريغيز لإطلاق الجزء الثالث من سلسلة الوثائقيات التي أطلقتها خلال الأعوام الماضية بعنوان Soy Georgina، ونشرت منصة العرض الشهيرة، نتفليكس، الإعلان الترويجي للموسم الثالث والذي سيكشف تفاصيل وأسرار حياة صديقة اللاعب العالمي في السعودية.

وتضمنت اللقطات الترويجية المزيد من التفاصيل بشأن حياة جورجينا رودريغيز في السعودية بعد أن انتقلت للعيش مع كريستيانو رونالدو، في المملكة في عام 2023، وهو الجزء الذي ينتظره الجمهور بشغف كبير.

جورجينا رودريغيز في السعودية

ومن بين اللقطات الترويجية التي تظهر فيها جورجينا في الفيلم الوثائقي ظهورها من أمام قاعة المرايا الشهيرة في مدينة العلا السعودية، وتتذكر خلال الجزء الثالث من فيلمها الوثائقي لحظات الترحيب الحار بكريستيانو رونالدو في المملكة وبها أيضاً حيث كشفت لقطات تنشر لأول مرة من حفل ترحيب نادي النصر بها وبحبيبها.



لم تقتصر اللقطات عند مجرد لحظات الترحيب بها وكريستيانو رونالدو، وإنما تتضمن أيضًا يومياتها مع لاعب نادي النصر السعودي، وتفاصيل نزهاتهم اليومية في مناطق المملكة العربية السعودية. حيث ظهرت جورجينا بإطلالة أنيقة اختارت لها اللون الأسود والعباية وظهرت وهي تتجول بين أرجاء مدينة العلا.

كما سيعرض الجزء الثالث من وثائقي انا جورجينا الكثير من جوانب حياة عارضة الأزياء العالمية ليس فقط كسيدة أعمال ناجحة وإنما كأم ومؤثرة وسيدة أعمال وشريكة لكريستيانو رونالدو، إلا أن الجزء الثالث يبدو أنه سيركز على جوانب عاطفية وشاملة لحياتها اليومية.

كما تضمن الإعلان الترويجي للجزء الثالث من وثائقي جورجينا افتتاح منزلهم الشاطئي، Villa Perla، فضلاً عن ظهور جورجينا رودريغيز لأول مرة ضمن أسبوع الموضة في باريس، كما سيكشف الوثائقي في جزئه الثالث عن كيف نجحت عارضة الأزياء العالمية في أن تدير حياتها، وتوازن بي كونها حبيبة وسيدة أعمال ناجحة وأم.

وثائقي جورجينا

يخرج الجزء الثالث من وثائقي انا جورجينا، المخرج خوان بابلو كوفري بالمشاركة مع كون "جوامبي كوفري وجورجينا رودريغيز المُنتجين التنفيذيين له. ويأتي الجزء الثالث من وثائقي جورجينا بعد ضجة كبيرة أحدثتها عارضة الأزياء العالمية في الجزأين الأول والثاني، والذين كشفا عن أسرار في حياة جورجينا رودريغيز وكيف بدأت حياتها من الصفر، وبنت نفسها كامرأة ناجحة ليس فقط بسبب علاقتها بكريستيانو رونالدو، وإنما بسبب إصرارها وعزيمتها.

ويأتي إطلاق جورجينا رودريغيز للإعلان التشويقي لفيلمها الوثائقي الجزء الثالث بالتزامن مع اليوم الوطني السعودي، حيث ظهرت صديقة لاعب كرة القدم العالمي وهي بين أحضان مدينة العلا تارة وتارة أخرى بين أحضان مدينة الرياض، واستعرضت الأجواء الخلابة والمناظر الطبيعية المحيطة بها، وهو ما اعتبره متابعون لفتة جيدة من جورجينا وتعبير منها على شعورها بالانتماء لأرض المملكة وسعادتها بتجربتها هناك.

وتفاعل متابعون مع الإعلان التشويقي في تعليقات: "لفتة رائعة من جورجينا إنه الإعلان يكون بالتزامن مع العيد الوطني السعودي، رسالة تخرس كل الألسنة ورسالة أيضاً بوفائها للأرض التي احتضنتها وتعبير عن سعادتها بالعيش في السعودية". "متشوقة وايد للجزء الثالث شيء جميل وعالمي إنه نجمة زي جورجينا يكون الوثائقي الخاص بها وهي في أرض السعودية، أعتقد إنه هذه هي أول أرض عربية تظهر فيها جورجينا بها الحماس، ما عاشت في دولة عربية قبل.. والفيلم أتوقع إنه راح يكون مادة خصبة للترويج للسياحة في أرض المملكة، تستحق بلدنا وتستحق قيادتنا هذا، الله معهم".

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