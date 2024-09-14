غادة عادل تشارك في رمضان 2025 بـ "سيد الناس" مع عمرو سعد

يواصل صناع مسلسل "سيد الناس" للفنان عمرو سعد والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2025، التحضيرات الخاصة بالعمل والتعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة، وعلمنا أن الفنانة غادة عادل تم الاتفاق معها على تقديم دور البطولة النسائية في العمل الذي تعتمد أحداثه على 3 بطلات.أمام عمرو سعد.

تفاصيل مسلسل "سيد الناس"

مسلسل "سيد الناس" من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي، و إنتاج صادق الصباح، وتم التعاقد حتى الآن مع عدد من الفنانين على رأسهم: إلهام شاهين، خالد الصاوي، محمد شاهين، طارق النهري، فيما تواصل الشركة المنتجة تعاقداتها مع الفنانين الذين تم ترشيحهم خلال الأسابيع الماضية، والانتهاء من كل التفاصيل قبل بدء تصوير أول المشاهد في النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل.

مسلسل "سيد الناس" يسجل التعاون الثاني الذي يجمع غادة عادل بالمخرج محمد سامي، بعدما قدمت معه عملاً واحداً في السينما وهو فيلم "أهواك" عام 2015، حيث شاركت غادة في بطولته إلى جانب تامر حسني، محمود حميدة، أحمد مالك، إنتصار، أمل رزق، إلهام عبد البديع وبسنت السبقي وكتب سيناريو وحوار الفيلم وليد يوسف ودارت أحداثه في إطار لايت.

"لانش بوكس" آخر أعمال غادة عادل

وقدمت غادة عادل في موسم دراما رمضان الماضي 2024 ، مسلسل "لانش بوكس" والذي شارك في بطولته جميلة عوض، فدوى عابد، أحمد وفيق، شاهين، هشام إسماعيل، عمرو رمزي، مي القاضي، علي السبع، أسامة أبو العطا، أنغام الجريتلي، وضيف الشرف صدقي ضخر، وظهور خاص ياسمين ممدوح وافي، أحمد الشافعي، عزوز عادل، محمد حسني وتأليف عمرو مدحت وإخراج هشام الرشيدي.

وفي السينما، آخر أعمال غادة عادل، فيلم "أهل الكهف" الذي يتواصل عرضه في صالات السينما بعدما انطلق في موسم أفلام عيد الأضحى 2024. وتشارك في بطولته إلى جانب: خالد النبوي، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبري فواز، بسنت شوقي، مصطفى فهمي، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق. ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

أما عمرو سعد فغاب عن المشاركة في دراما رمضان الماضي 2024، وذلك بعدما قدم آخر أعماله مسلسل "الأجهر" في 2023، وشارك في بطولته درة، سيد رجب، ناهد السباعي، عمرو عبدالجليل، نورالنبوي، أحمد صفوت، سارة سلامة، أحمد مجدي، عارفة عبدالرسول، محمد جمعة، أنوشكا، محمود قابيل، مصطفى أبوسريع وندى بهجت ومن إخراج ياسر سامي.

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