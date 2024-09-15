صور جديدة.. حلا شيحة توجه رسالة لجمهورها في أحدث ظهور وتعلق: "فاهمين حاجة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وجهت الفنانة حلا شيحة رسالة لجمهورها ومتابعيها في أحدث ظهور لها على "السوشيال ميديا" وذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

قامت الفنانة حلا شيحة بالتقاط عدد من الصور بواسطة هاتفها وعلقت عليها: "عندما يكون الأمر متعلقًا بالفن، أحب أن أصبح أكثر إبداعًا وجنونًا، فاهمين حاجة، بستمتع وانا بتصور وبعيش في هذا العالم الحالم، وهذه هي طريقة عيش الفنانين، يببقوا عايشين من خلال عدسة ورؤية مختلفة تمامًا لهذا العالم، مجنون ولكن هذا هو الحال".

وكانت آخر مشاركات الفنانة حلا شيحة بمسلسل "إمبراطورية م" بطولة الفنان خالد النبوي وعرض في موسم دراما رمضان 2024، أحداث مسلسل "إمبراطورية ميم" مأخوذة من فيلم "إمبراطورية ميم" عام 1972 للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.

يذكر أن مسلسل "إمبراطورية ميم" يمثل عودة الفنانة حلا شيحة للساحة الفنية بعد غياب من اخر مشاركتها وهو فيلم "مش أنا" عام 2021 بطولة الفنان تامر حسني.

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