بالفيديو- براد بيت وإيناس دي رامون حديث مهرجان البندقيّة بعد خطوتهما الرّومنسيّة… وهكذا رافقهما جورج وامل كلوني

إتخذ براد بيت وإيناس دي رامون خطوة متقدّمة في علاقتهما الرّومنسيّة وذلك بعدما ظهر الممثّل الحائز على جائزة الأوسكار وصديقته لأوّل مرّة على السّجّادة الحمراء كثنائيّ في العرض الأوّل لفيلمه “الذّئاب” في مهرجان البندقيّة السّينمائيّ يوم الأحد.

ارتدى براد بيت، البالغ من العمر ٦٠ عامًا، طقمًا مخصّصًا من لويس فويتون لهذه المناسبة الهامّة، بينما أذهلت مصمّمة المجوهرات، ٣٤ عامًا، عدسات الكاميرا بفستان أبيض بكتف واحد.

أمسك الثّنائيّ أيديهما واسترخيا أثناء التقاط المصوّرين للصّور على السّجّادة الحمراء. وظهرا في قمّة الرّومنسيّة والانسجام بينهما.

وكان الممثّل جورج كلوني، الذي شارك “بيت” في بطولة الفيلم، حاضرًا أيضًا مع زوجته أمل كلوني.

بدا ممثّل فيلم “Ticket to Paradise”، البالغ من العمر ٦٣ عامًا، أنيقًا في بذّلة سوداء كلاسيكيّة.

في هذه الأثناء، بدت محامية حقوق الإنسان، البالغة من العمر ٤٦ عامًا، مبهرة بفستان أصفر اللون من مجموعة فيرساتشي نسّقته مع حقيبة جوديث ليبر.

وقفت الرّباعية معًا على السّجّادة الحمراء أثناء الاحتفال بفيلم الأكشن الكوميديّ الجديد لبيت وجورج. (http://www.instagram.com/p/C_ZUhHsoWt8/)

كما كان لافتًا ان براد وإيناس وجورج وأمل توجهوا لتناول العشاء في نفس المطعم الذي سبق واجتمع فيه براد وجورج عند حضورهما للمشاركة في مهرجان البندقية قبل سنوات.

في السّياق نفسه، سيبدأ عرض فيلم Wolfs بشكل محدود في عدد من صالات السّينما ابتداءً من ٢٠ أيلول/سبتمبر الجاري، على أن ينطلق العرض الحصريّ له على منصّة “أبل تي في+” في ٢٧ من الشّهر ذاته.

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هذا القرار شكّل خيبة أمل وإحباطًا لبطلَي الفيلم براد بيت وجورج كلوني الذي أعرب عن أسفه وشعوره بالإحباط ولكن في الوقت ذاته أكّد على أهميّة خدمة البثّ التّلفزيونيّ عبر الإنترنت ودورها في مستقبل صياغة الأفلام وتقديم العمل لشريحة أوسع من الجمهور حول العالم.

من جانبه، أكّد براد بيت على أهميّة خدمة البثّ التّلفزيونيّ التي تساهم في رؤية شريحة واسعة من الجمهور لمزيد من المواهب والقصص.