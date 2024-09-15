شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام حركة القطارات بخط المنصورة بعد رفع حطام حادث قطارى الشرقية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

انتظمت حركة سير القطارات بطريق الزقازيق المنصورة بعد توقف دام لأكثر من 12 ساعة بعد وقوع حادث بين قطارين بمدخل مدينة الزقازيق راح ضحيته 3 مواطنين وأصيب 48 مواطنا.

وعكف رجال السكة الحديد على رفع الأوناش وعربات القطارين وتم الانتهاء من رفعها منذ قليل، ومر أول قطار بعد الحادث متجه من مدينة الزقازيق إلى مدينة الصالحية القديمة بمركز فاقوس.

وكان قد تفقد الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات الحادث واستمع لشهود العيان وأعطى تعليماته بسرعة رفع الأعمال والعربات لفتح الطريق للقطارات، كما فرضت الشرطة طوقا أمنيا حول العربات والأوناش.

وأكدت مصادر بهيئة السكة الحديد، أن حادث قطاري الشرقية وقع بين قطارين أرقام 336 المتجه من المنصورة للقاهرة وقطار رقم 281 الزقازيق الإسماعيلية وذلك عند الكوبرى الجديد يالزقازيق .

وأعلن مصدر بالسكة الحديد التفاصيل الكاملة التي أدت إلى اصطدام قطاري الزقازيق ببعضهما البعض داخل حوش المحطة.

وقال المصدر، إن السبب الأول في الحادث التحويلة التى تعمل على تحويل مسار قطار الإسماعيلية رقم 281 بالجرار الكندي والقادم من الزقازيق إلى محطة الإسماعيلية مشيرًا إلى أن التحويله ضمن الإشارات الميكانيكية التابعة لبلوك رقم 5 بمحطة الزقازيق.

وأشار المصدر إلى أن خلال انتظار قطار رقم 936 بالجرار الهنشل والقادم من محطة المنصورة ومتوجه إلى محطة القاهرة تفاجئ قائد القطار باصطدام قطار 281 بالجرار الكندي والقادم من الزقازيق إلى محطة الإسماعيلية.

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ39 سيارة إسعاف فور الإبلاغ عن الحادث، حيث تم نقل 39 مصاب إلى مستشفيي الأحرار وجامعة الزقازيق، فيما أسفر الحادث عن 3 حالات وفاة، وذلك في حصيلة أولية وما تزال عمليات الإنقاذ مستمرة، وجاري المتابعة.

من جهته، تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، حادث تصادم قطار الزقازيق مع وزير الصحة ومحافظ الشرقية، موجها بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.

في سياق متصل، ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية بسرعة توجه لجنة الإغاثة بالمديرية والهلال الأحمر لموقع الحادث لتقديم أوجه الدعم اللازم، كما وجهت بتقديم أوجه الدعم اللازمة للمصابين.















