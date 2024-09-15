شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 34 درجة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 سبتمبر 2024 08:00 ص

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، استمرار الانخفاض التدريجى فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، ليسود طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء ، مائل للحرارة رطب ليلا .

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات

ومتوقع اليوم فرص ضعيفة لشبورة خفيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

ويشهد اليوم نشاط للرياح على بعض شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وسرعة الرياح من 40: 50 كم وارتفاع الأمواج من 1.5 : 2.5 متر .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28.