المحكمة أصدرت قرارها وأدانت جاستن تيمبرليك، فبماذا اقتضت عقوبته؟

تصدّر جاستين تيمبرليك عناوين الأخبار في السّاعات الماضية عندما ظهر في محكمة “ساغ هاربور” لمعالجة قضيّة قيادته تحت تأثير الكحول.

التقطت لـ “تيمبرليك” الصّور الأوّليّة من قاعة المحكمة، إذ ظهر حزينًا ومرتاحًا بشكل واضح أثناء تعامله مع هذه المسألة القانونيّة.

واعترف “تيمبرليك”، برفقة محاميه إد بيرك جونيور، بالذّنب في التّهمة الأقلّ خطورة وهي القيادة تحت تأثير الكحول.

وقبلت المحكمة صفقة الإقرار بالذّنب التي قدّمها، والتي تتضمّن الحكم عليه بالسّجن لمدّة خمس وعشرين ساعة في خدمة المجتمع، وغرامة تصل إلى خمسمئة دولار، وتعليق رخصة القيادة الخاصّة به في ولاية نيويورك لمدة تسعين يومًا. وأعرب تيمبرليك عن ندمه على الحادث والتزامه بالتّعويض.

وبعد الجلسة، خاطب تيمبرليك وسائل الإعلام خارج قاعة المحكمة. مؤكّدًا أنّه كان يجب عليه اتخاذ قرار أكثر مسؤوليّة.

“آمل أن يتعلّم الآخرون من هذا وأن يتجنّبوا القيادة بعد الشّرب، حتّى لو كان مجرّد مشروب واحد.”

كما أعرب تيمبرليك عن امتنانه لمحكمة “ساج هاربور” والمشاركين في العمليّة القانونيّة. وتعهّد بالعمل على إنهاء القيادة تحت تأثير الكحول، وأعرب عن أمله في أن تكون تجربته بمثابة درس للآخرين.

وكجزء من عقوبته، وافق تيمبرليك على أداء خدمة المجتمع وإصدار إعلان للخدمة العامّة حول مخاطر القيادة تحت تأثير الكحول.

وخلال الإجراءات، اعترف تيمبرليك بتناول الكحول قبل إلقاء القبض عليه. كما أعرب عن التزامه باستخدام هذه التّجربة لتعزيز السّلوك المسؤول والدّفاع عن السّلامة العامّة.

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يمثل مثول تيمبرليك أمام المحكمة لحظة حاسمة في رحلته القانونيّة. ومن خلال التّركيز على خدمة المجتمع والدّعوة العامّة، يهدف تيمبرليك إلى المضيّ قدمًا بعد هذا الحادث مع تعزيز التزامه بتعزيز ممارسات القيادة المسؤولة.