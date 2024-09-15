شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم الأحد.. أسعار البيض والفراخ البيضاء فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الدواجن في مصر اليوم 74 إلي 75 جنيها للكيلو تسليم أرض المزرعة ويصل السعر النهائي للمستهلكين بحوالي 87 إلي 92 جنيها وفق كل محافظة، حسب بورصة الدواجن في مصر.

وتحرك سعر كرتونة البيض إلي مستويات 166 جنيهاً تسليم أرض المزرعة وبلغ سعر البيض الأحمر 168 جنيها وبلغ سعر الكرتونة من البيض البلدي 160 جنيها بسوق الجملة.

وأعلنت شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، هبوط سعر طن العلف في الأسواق من مستويات وصلت 28 ألف جنيه بشهر أغسطس 2024 إلي مستويات وصلت 20600 جنيه حالياً بنسبة تراجع 35.9%.

وقالت، إن تفعيل البورصة الرئيسية للدواجن في القليوبية يمكن أن يساهم في ضبط السوق، حيث سيؤدي ذلك إلي تحديد السعر العادل للكيلو بناءً على التكلفة الفعلية وبحسب العرض والطلب في السوق لتكون الأسعار مناسبة للمنتجين والمستهلكين.