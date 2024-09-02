ابتعدت عن الفن والحياة الاجتماعية.. نيللي مقدسي تكشف معاناتها من مرض نادر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي خلال استضافتها في برنامج “شو القصة” بالحديث عن سبب غيابها لفترة طويلة عن الساحة الفنية وابتعادها عن الأغاني والحفلات.

وأكدت الفنانة اللبنانية أنها “أصيبت بفيروس لمدة سنة كاملة لم يكتشف الأطباء ما هو نوعة، وخضعت على أثره للكثير من الفحوصات الطبية وفي النهاية اكتشفت أنه أحياناً يصاب الشخص بفيروس يتضح أنه جديد”.

وأوضحت أن الفيروس تسبب لها بالضعف والوهن في جسدها وبسببه “كانت حرارتي مرتفعة طوال الوقت إذا لم أتناول الدواء، كنت أعاني من أوجاع في الجسم، لذلك جلست في المنزل وابتعدت عن الفن وأصدقائي والحياة الاجتماعية، كنت شبه مدمرة نفسياً وجسدياً”.

وتابعت: “أنا شخصية قوية لكن بسبب هذا المرض ضعفت جداً وتعبت، لأنني لم أر أي أمل في العلاج حينها، لقد دمرني”، مشيرة إلى أنها “أصبت بالمرض قبل فترة كورونا، فغبت لمدة عام وبعدها جاءت كورونا فطال غيابي”.

وأكدت نيللي أنها: “شفيت بمعجزة من الله، أول مرة خرجت من المنزل ذهبت إلى كنيسة قريبة والتقيت بالقس، وكنت أصلي وأدعي ربي، وبعدها شعرت أنني سأكون بخير، ذهبت للطبيب وطلب مني أن أوقف الدواء وأصبحت بصحة جيدة ولم ترتفع حرارتي بعدها”.