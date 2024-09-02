محمد حماقي يتمنى الغناء باللهجة السعودية.. ويعلن عن مفاجأة لجمهوره

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان محمد حماقي عن أمنيته التي يتمنى أن تتحقق خلال الفترة المقبلة معرباً عن سعادته بحفله الذي أقيم في السعودية يوم الجمعة الماضي على مسرح أرينا.

وأكد حماقي أنه يتمنى أن يقدم أغنية خلال الفترة المقبلة باللهجة السعودية، متحدثًا عن موقفه أيضًا من دخوله عالم التمثيل.

وقال حماقي خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم بعد الحفل: “ببارك للشركة المنظمة وخطوة عظيمة وكل سنة بنشوف حاجات جديدة ومختلفة وبتمنى لموسم الرياض النجاح وكلنا هنبذل مجهود كبير عشان نبسط جمهور المملكة ومبسوط بردود فعل الجمهور كبداية لأن دي كانت أول حفلة أغني فيها الأغاني الجديدة وسعيد بردود فعلهم”.

وتابع حماقي عن إمكانية تقديم أغان سعودية قائلاً: “أتمنى تقديم أغنية باللهجة السعودي بس محتاج أتقنها لأني من مدرسة اللغة بالإحساس، والغناء باللهجة محتاج شوية تمرين وأستعد لتصوير أغنية مصري بالمملكة قريبًا، ولسه بنرتب لموعد نزولها وفي أغاني تانيه من الألبوم لسه هتنزل”.

أما عن دخوله عالم السينما قريبًا قال: “أنا من جمهور السينما قبل ما أحب التمثيل وتجربة السينما لازم تكون مختلفة مش مجرد فيلم أقدمه ونفسي أقدم شيء مختلف”.

وعن اختيار الأغاني على المسرح لـ الجمهور قال: “بختار أنا 70 في المئة والباقي للجمهور وبحاول أتنوع ولا أكرر نفس الأغاني التي أقدمها في كل حفلة”.