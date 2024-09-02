بعد مشاجرة طبيب عين شمس.. أول ظهور لـ محمد فؤاد رفقة شقيقه

ياسر رشاد - القاهرة - فاجأ الفنان محمد فؤاد، جمهوره بظهوره برفقة شقيقه بعد شفائه من أزمته الصحية التي دخل على إثرها المستشفى وخضوعه لعملية جراحية قبل أيام على إثر تعرضه لجلطة في القلب.

بعد مشاجرة طبيب عين شمس.. أول ظهور لـ محمد فؤاد رفقه شقيقه

ونشر محمد فؤاد، مقطع فيديو ظهر خلاله رفقة شقيقه لأول مرة عقب شفائه وهو يقبل رأسه، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وعلق: الحمد لله والشكر لله على سلامتك يا حاج عبد العزيز ربنا يديك الصحة والعافية وطول العمر ويبارك لك، الله أكبر والحمد والشكر لله وحده، الحمد لله.

واقعة محمد فؤاد وطبيب مستشفى عين شمس التخصصي

ومن ناحية أخرى، كانت نشبت مشاجرة بين محمد فؤاد وأحد الأطباء العاملين بمستشفى عين شمس التخصصي، خلال وجود الفنان هناك لمتابعة الحالة الصحية الحرجة لشقيقه الأكبر، مما أدى إلى تراشق بالألفاظ بين الطرفين وتحرير محاضر في قسم الشرطة.