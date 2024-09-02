العرض العالمي الأول لفيلم شكرًا لأنك تحلم معنا بمهرجان لندن السينمائي

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد فيلم شكرًا لأنك تحلم معنا للمخرجة ليلى عباس عرضه العالمي الأول في مهرجان لندن السينمائي التابع لمعهد السينما البريطاني (BFI)، والمُقام في الفترة من 9 إلى 20 أكتوبر، حيث ينافس الفيلم في المسابقة الرسمية للمهرجان.

ويقدم فيلم شكرًا لأنك تحلم معنا قصة مريم ونورا اللتين توفيَّ والدهما تاركًا إرثًا كبيرًا من المال، فتخطط الشقيقتان للاستحواذ على الميراث قبل أن يعلم أخوهما بوفاة الأب لأنه شرعًا وقانونًا سيرث نصف التركة، وهو ما ترى فيه الأختان ظلمًا لهما.

فيلم شكرًا لأنك تحلم معنا من تأليف وإخراج ليلى عباس، وهو إنتاج فلسطيني ألماني قطري مشترك بين شركة August Films لحنا عطالله ورزوانا كامل، وشركة In Good Company Films لوروشاناك بيهيشت نيدجاد، مع شركة Lagoonie Film Production كمنتج مشارك.

تلقى فيلم شكرًا لأنك تحلم معنا دعمًا من مهرجان الجونة السينمائي من كل من شركات ART و Cedars Productions وO Three Productions، وشركة ميتافورا، كما فاز الفيلم أيضًا بجائزة التطوير من منصة سيني جونة بالإضافة لتلقيه دعمًا من الصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق)، ومنصة قمرة التابعة لمؤسسة الدوحة للأفلام. وكان الفيلم أحد الفائزين بمنح صندوق البحر الأحمر.

دعم

وحظيّ فيلم شكرًا لأنك تحلم معنا أيضًا بدعم نقدي من من صناديق الدعم الألمانية Mitteldeutsche Medienförderung و Medienboard Berlin-Brandenburg، كما تلقى دعمًا من Hubert Bals Plus Europe Fund التابع لمهرجان روتردام السينمائي الدولي.

فيلم شكرًا لأنك تحلم معنا من بطولة ياسمين المصري وكلارا خوري وكامل الباشا وأشرف برهوم، و مدير تصوير كونستانتين كرونينج ومونتاج هبة عثمان وتتولى MAD Distribution التوزيع في العالم العربي، بينما تتولى MAD World المبيعات في باقي أنحاء العالم.

ليلى عباس

ليلى عباس هي صانعة أفلام فلسطينية درست السينما في الأردن ثم الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في كلية رويال هولواي بجامعة لندن. أخرجت ثلاثة أفلام قصيرة بين 2010 و2012 قبل أن تصنع فيلمها الروائي الأول صقيع وغبار في 2014 وشارك في عدة مهرجانات ثم شغلت منصب مُحاضر في معهد الإعلام العصري بـجامعة القدس. وفي 2016 أسست ليلى شركة الإنتاج Young Oak Productions وتلقت إشادة في ملتقى برلينال للمواهب السينمائية عام 2019.

حنا عطالله منتج يقيم بين برلين والقدس وهو المؤسس والمدير الفني لأيام فلسطين السينمائية. أسس فيلم لاب: فلسطين في 2014 في رام الله بهدف التعبير عن الأصوات المكتومة بلا رأي من خلال السينما. من آخر إنتاجاته فيلم " ما بعد" للمخرجة مها الحاج الحاصل على افضل فيلم قصير في مهرجان لوكارنو 2024.