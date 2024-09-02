بداية جديدة لبناء الإنسان.. وزير الثقافة يجتمع ورؤساء أقاليم قصور الثقافة

ياسر رشاد - القاهرة - بداية جديدة لبناء الإنسان .. عقد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، اجتماعًا، مع رؤساء الأقاليم التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك بحضور الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة.

بداية جديدة لبناء الإنسان

تناول الاجتماع استعدادات الهيئة ضمن قطاعات وزارة الثقافة لإطلاق المشروع القومي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، والتي تستهدف تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال برنامج عمل مجمع يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، و تشمل عدداً كبيراً من المبادرات في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة وتوفير فرص العمل، واستفادة جميع المواطنين من مختلف الأعمار من موارد الدولة بعدالة وفاعلية، وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري.



وأكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، خلال الاجتماع أهمية توظيف كافة الإمكانات المتاحة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد الثقافية، بما يساهم في تعزيز الثقافة المحلية، وإثراء المشهد الثقافي المصري، وكذلك تعزيز اللامركزية في إدارة الأنشطة الثقافية، بما يتيح للأقاليم المختلفة مزيدًا من الحرية في تنفيذ البرامج الثقافية التي تناسب طبيعة واحتياجات كل إقليم، مع الحفاظ على التنسيق والتكامل مع رؤية الوزارة.



وأشار وزير الثقافة، إلى ضرورة فتح المجال للشراكة مع المؤسسات والكيانات الوطنية المهتمة بالشأن الثقافي، وبناء الإنسان، لتقديم الفعاليات الثقافية، وكذلك المساهمة في رفع كفاءة وتطوير عدد من المنشآت الثقافية.

وشدد وزير الثقافة، على ضرورة وضع خطط مدروسة تضمن استدامة الأنشطة الثقافية وجعلها أكثر جاذبية للجمهور، إلى جانب رفع الكفاءة للعاملين من خلال التدريب المستمر.

كما تطرق اللقاء إلى أبرز المعوقات التي تواجه العمل الثقافي في الأقاليم، حيث تم مناقشة السُبل الممكنة للتغلب عليها، وشدد الوزير على أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان تذليل هذه العقبات، وتنفيذ الرؤية الاستثمارية على أكمل وجه.

حضر اللقاء: أحمد درويش -رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا، لاميس الشرنوبي -رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد-، عمرو فرج -رئيس إقليم شرق الدلتا-، ضياء مكاوي -رئيس إقليم وسط الصعيد، عماد فتحي -رئيس إقليم جنوب الصعيد-، الدكتور شعيب خلف -مدير عام إقليم القناة وسيناء.

أتوبيس الفن ينظم جولة للأطفال لمتحف ركن فاروق بحلوان

من ناحية أخرى، اسقبل متحف ركن فاروق بحلوان، الأحد، زيارة نظمها أتوبيس الفن الجميل لأطفال مكتبة 6 أكتوبر، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، وفي إطار البرامج الصيفية لوزارة الثقافة.

قدمت الآثارية فاطمة سبتان للأطفال خلال الجولة التفقدية شروحا عامة عن المتحف وتاريخ بنائه في أربعينيات القرن الماضي كاستراحة ملكية وبدء تحويله لمتحف في السبعينيات ثم تطويره في الألفية الجديدة واحتوائه على مجموعة قيمة من المقتنيات الملكية من أثاث وتحف وتماثيل ولوحات، بخلاف حديقة المتحف التي تضم أشجارا نادرة.

أعقب الجولة قيام يمنى حسين بشرح عام لمنطقة حلوان التى يقع فيها المتحف حيث ذكرت أن منطقة حلوان التي توجد بها الاستراحة كان يطلق عليها مدينة الباشاوات واكتشف بها عدد من المقابر التي كانت تخص الأمراء وكبار الموظفين في عهد قدماء المصريين إلى جانب مقابر بعض العامة. اتبعت ذلك بمسابقة ثقافية للأطفال حول ما استمعوا له من شرح المقتنيات متحف ركن فاروق وطبيعته منطقه حلوان وتاريخها.

أقيمت الفعاليات ضمن برنامج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة جيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة حنان موسى، استمرارا لجولات مكثفة يقدمها أتوبيس الفن الجميل للأطفال خلال الإجازة الصيفية.