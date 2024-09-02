تعرف علي مكان افتتاح وختام مهرجان الغردقة لسينما الشباب

ياسر رشاد - القاهرة - بدأت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب في وضع ملامح حفلي افتتاح وختام الدورة الثانية التي تقام خلال الفترة من 19 وحتي 24 سبتمبر 2024 .

افتتاح وختام مهرجان الغردقة لسينما الشباب يستضيفهما مسرح يقام خصيصا بمارينا يخوت ومن المقرر أن يشهد نفس المسرح أيضا العروض الشاطئية لأفلام مسابقة الأفلام الروائية الطويلة والتي يتنافس علي جوائزها 12 فيلما .

وقال السيناريست محمد الباسوسي رئيس مهرجان الغردقة لسينما الشباب : إن ردود الفعل الإيجابية التي تلقيناها العام الماضي بعد ختام الدورة الأولي من مهرجان الغردقة لسينما الشباب بمسرح المارينا شجعتنا هذا العام أيضا علي إقامة الإفتتاح والختام بنفس المكان وفي الهواء الطلق ووسط مياه البحر .

وشدد الكاتب الصحفي قدري الحجار مدير المهرجان علي أن نجاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب يتوقف علي توفير المناخ المناسب للضيوف وهو ما نحرص عليه مع المهرجان ونجومه ليخرج افتتاح وختام الدورة الثانية في صورة مبهرة ومشرفة .

تكريم

ويكرم مهرجان الغردقة لسينما الشباب في حفل افتتاح دورته الثانية يوم الخميس 19 سبتمبر المقبل النجمة اللبنانية دياموند أبو عبود تقديرا لمشوارها السينمائي والفني.

وأعربت "دياموند" عن سعادتها بالتكريم وقالت، إن إحساس الفنان بالتكريم من مهرجان متخصص لا يوازيه إحساس آخر لأنه مؤشر حقيقي بأن الخطوات التي قطعتها تركت أثرا إيجابيا لدي الجمهور والنقاد علي حد سواء.

وتوجهت بالشكر لإدارة المهرجان على اختيارها للتكريم هذا العام خاصة وأنه يأتي بعد سلسلة من الأعمال التي قدمتها مؤخرا بالتعاون مع نجوم مصريين مثل خالد النبوي، ومنى زكي ومنة شلبي وإلهام شاهين وأحمد حاتم ويتوج أيضا بتكريم من مصر ومن مهرجان خاص بسينما الشباب لذلك هو من أكثر الأشياء التي أسعدتها على المستوى الفني والشخصي.

والمهرجان ينظم برنامجا لتكريم دياموند يتضمن عرضا جماهيريا لأحد أفلامها المهمة وهو فيلم القضية 23 من إخراج زياد دويري و الذي يشكل علامة بارزة في مشوارها السينمائي الحافل بخلاف الندوة التي تعقدها في اليوم الثاني للمهرجان ويحضرها نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية من ضيوف المهرجان .

مهرجان الغردقة لسينما الشباب

تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام تحت رعاية وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر وشركة إير كايرو وفندق صن رايز جاردن بيتش وتعقد دورته الثانية في الفترة من 19 وحتي 24 سبتمبر 2024 ويتضمن مسابقات لأفلام الشباب من الأعمال الأولي لمخرجيها ومؤلفيها أو تتناول قضايا خاصة بالشباب من الأفلام الطويلة والقصيرة ومسابقة لأفلام الطلبة كما يخصص المهرجان جائزة تحت عنوان الجائزة الخضراء تمنح للأفلام التي تدعم فكرة الحفاظ علي البيئة والمناخ .