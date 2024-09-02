شكرا لقرائتكم خبر عن 4 دقائق تصفيق لـ كلوني وبيت لفيلمهما Wolfs في فينيسيا السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقي النجمان جورج كلوني وبراد بيت، تصفيق حار في العرض الأول لفيلمهما Wolfs في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الذي تقام فعاليته حاليًا في مدينة البندقية والتي وصلت مدة التصفيق لأربع دقائق متواصلة لينهيا الفقرة برقصة سويًا على هامش التصفيق.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن العرض الأول للفيلم تأخر لأكثر من 30 دقيقة بسبب تزاحم المعجبين في محاولة لإلقاء نظرة خاطفة على بيت وكلوني، وعندما وصل الثنائي أخيرًا إلى الداخل حظيا بكم كبير من التصفيق والصافرات التي تستقبلهم ليكملا ويلتقطا الصور الذاتية على السجادة الحمراء حتى وصولهم لمقاعدهم برفقة رجال الامن.



جورج كلوني وبراد بيت في المسرح

وكان قد وصل "بيت" إلى البندقية بعد يومين فقط من عرض حبيبته السابقة أنجلينا جولي لفيلمها الأخير "ماريا" في المهرجان، حيث استقبلت بتصفيق حار لمدة ثماني دقائق وحماسة كبيرة ولم يذكر أي منهما طلاقهما المعلق منذ فترة طويلة، ولم يُسأل بيت في مؤتمر صحفي يوم الأحد عن وثائق المحكمة التي تزعم تاريخًا من الاعتداء الجسدي على جولي في زواجهما.

وكان كلا النجمين في دائرة الضوء طوال فترة حياتهما المهنية الناجحة في صناعة الترفيه، وبينما تولى جورج دوره الأول في السبعينيات، ظهر بيت على الشاشة لأول مرة في أواخر الثمانينيات.

أثناء حديثه مع صحيفة نيويورك تايمز في عام 2019، تحدث ممثل Fight Club عن الشهرة بعد نجاحه في التسعينيات، وكشف براد بعد أن لعب دور البطولة في أفلام في ذلك الوقت مثل Legends Of The Fall (1994) وMeet Joe Black (1999): «في التسعينيات، أن كل هذا الاهتمام جذبه حقًا، حيث قال "لقد كان الأمر غير مريح حقًا بالنسبة لي"ومع ذلك، أوضح النجم أنه بمرور الوقت، تمكن من فصل نفسه عن الأضواء والتوقعات التي تأتي مع الشهرة، قائلا: "لا يهم لقد أمضيت الكثير من حياتي وأنا أتصارع مع تلك الأفكار، أو أكون مقيدًا بتلك الأفكار، أو محبوسًا في تلك الأفكار.. إذا عشت بالفعل الحياة التي يقدمها لك الناس، فسيكون الأمر رائعًا، لقد صادف أنني أعيش حياة جيدة.. لكني أحب العمل أيضًا".