فادية عبد الغني: "الشعراوي" قالي لابسه "إيشارب" وخايفه مني ومش خايفه من ربنا

ياسر رشاد - القاهرة - تحدثت الفنانة فادية عبد الغني، عن كواليس مشاركتها في مسلسل "كاريوكا"، الذي عرض سابقا، وعن الإنتقادات التي طالت وفاء عامر بسبب "بدلة" الرقص ارتدتها ولكن لم يكن بالشكل المتعارف عليه.



وتابعت فادية عبد الغني، في تصريحات تليفزيونية: "شخصية بديعة مصابني حبيتها وحسيت أنها شخصية طيبة وكويسة ومفيش غير برنامج واحد ظهرت فيه وكان باين عليها أنها إنسانة بسيطة".



وكشفت الفنانة فادية عبد الغني، عن هدية الشيخ محمد متولي الشعراوي لها، موضحة أنه أهداها مصحف وذلك عقب مرض والدتها، وكانت حالتها النفسية سيئة للغاية ووقتها لجأت إليه وزارته في منزله لكي تجد حل لوالدتها بسبب شدة المرض الذي زاد عليها.



وأستكملت فادية عبد الغني، "روحت له البيت وقولولته نعمل إيه في مرض والدتي قالي نقرب من ربنا وأهداني مصحف أحطه تحت رأس والدتي وزجاجة مياه مقروأ عليها القرآن الكريم كله وقالي تشرب منها وده حصل وتم شفاؤها ونزلة رحمة ربنا عليها".



وأختتمت فادية عبد الغني، حديثها قائلة:"في زيارتي للشيخ محمد متولي الشعراوي كنت لابسة "إيشارب" لأني مش محجبه وكنت محرجه وقالي أنتي حاطه "إيشارب" ليه وانتي مش محجبه قولولته إحتراماً ليك.. قالي تحترميني أنا ومش خايفه مني ومش عامله حساب لربنا.. وسألته عن التمثيل وقالي الفن عامل زي السكينة سلاح ذو حدين ليها كذا إستعمال ممكن اقتل بيها بني آدم أو أقطع بيها لحمه للغلابة وأنتي من الناس اللي مش بتعملي حاجه فاجة في الفن ومعرضش عليا الحجاب ألبسه زي ما في ناس كتير قالت كده".