خالد جلال: 51 أغنية وطنية تتنافس في مسابقة "أنا المصري"

ياسر رشاد - القاهرة - تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، بلغت مسابقة أنا المصرى للأغنية الوطنية للشباب مرحلة التصفيات، وصرح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، أنه بلغ عدد الأغانى المتنافسة فى المسابقة ٥١ أغنية وطنية جديدة، يشارك بها عدد ٤٨ مطربا من المطربين الشباب .

وأضاف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، أن مسابقة أنا المصرى انطلقت هذا العام من ١ مايو بدلا من ١ يونيو كما هو متبع فى الدورات السابقة، حتى يتسنى للمشاركين الإعداد الجيد للدخول في المسابقة، التي انتهى التقدم لها في ١٥ أغسطس ٢٠٢٤.

مسابقة أنا المصرى

وأكد المخرج خالد جلال، أن مسابقة أنا المصرى للأغنية الوطنية للشباب، أفرزت عبر دوراتها الماضية العديد من الأصوات الشابة المتميزة، والتى أصبحت لها مكانتها على الساحة الغنائية، وأحيوا عدد من الحفلات فى الفعاليات التى يقيمها القطاع، بالإضافة إلى مشاركتهم فى العديد من الحفلات الأخرى.

يشار إلى أنه تجرى مسابقة أنا المصرى في فروع "الغناء - التلحين - التأليف - التوزيع الموسيقي"، ويقدم القطاع خمس جوائز مالية، المركز الأول ٢٠ ألف جنيه، والمركز الثاني ١٥ ألف جنيه، والمركز الثالث ١٠ آلاف جنيه، والمركز الرابع ٧ آلاف جنيه، والمركز الخامس ٥ آلاف جنيه.