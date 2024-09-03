نسمة محجوب تزين فعاليات معرض مصر الدولي للطيران والفضاء

ياسر رشاد - القاهرة - تحيي الفنانة نسمة محجوب اليوم الثلاثاء، حفلاً غنائياَ على هامش انطلاق فعاليات معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024 في نسخته الأولى بمدينة العلمين الجديدة، بمطار العلمين الدولي.

وتقدم نسمة محجوب باقة متميزة ومتنوعة من أغنياتها منها، “يا محروسة، حبيتك، الوقت يعدي، يا غاوي هروب، حكاية شعب، حبي ليك، حب أخوات”، وغيرها.

300 شركة دولية

ويشارك في المعرض أكثر من 100 دولة وما يزيد عن 300 شركة من أكبر الشركات المصنعة للطائرات وصناعات الفضاء حول العالم، وبحضور العديد من خبراء صناعة الطيران والفضاء والدفاع من مختلف أنحاء العالم، ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالطيران المدني، وسيوفر منصة مثالية تعرض به عدد كبير من طرازات الطائرات المختلفة مدنية- عسكرية – موجهة بساحة العرض المكشوف وعروض جوية احترافية لنخبة من فرق الاستعراضات الجوية العالمية في أجواء مليئة بالإثارة والتشويق.

وكانت المطربة نسمة محجوب تألقت خلال حفلها الغنائي التى أحيته ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ32، والذى رفع شعار كامل العدد حيث حضره عدد كبير من جمهور ومحبي نسمة محجوب، وقدمت لهم مجموعة من أغانيها المعروفة والتى رددوا كلماتها معها أبرزها، "يا محروسة، والوقت يعدي ، وخصوصا راجل"، كما حرصت على الغناء لفيروز، بالإضافة لتقديمها أغاني بلغات أجنبية.

يذكر أن الفنانة نسمة محجوب تعيش حالة نشاط فني حيث تحيى العديد من الحفلات داخل مصر وتعمل على تحضير أكثر من أغنية بين المقسوم والدراما تستعد لطرحهم بالفترة المقبلة.