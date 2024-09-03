الفيلم المصري البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو على شاشات فينيسيا السينمائي.. غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - تستقبل شاشات مهرجان فينينسيا السينمائي 81، غدًا، الفيلم المصري البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو في عرضه العالمي الأول، على هامش فعالياته التي تستمر في الفترة بين 28 أغسطس حتى 7 سبتمبر الجاري.

قصة فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو وفريق العمل

فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، إخراج خالد منصور، وهو أول فيلم روائي طويل له، وبطولة عصام عمر، وركين سعد، وسماء إبراهيم، وإنتاج محمد حفظي، وتدور أحداثه عن شاب أجبر على مواجهة مخاوفه وإعادة اكتشاف نفسه عندما يذهب في رحلة لإنقاذ كلبه وأفضل صديق له، ويُعرض ضمن قسم آفاق إكسترا.

مواعيد عرض فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

حصل فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو بـ 3 عروض في مهرجان فينيسيا السينمائي 81، الأول يوم الأربعاء 4 سبتمبر في الثانية والنصف ظهرا في قاعة SALA GIARDINO السينمائية خاص بالصحافة والصُنّاع، وفي نفس القاعة يعرض مرة أخرى في تمام التاسعة مساءً .

والعرض الثالث والاخير يوم الخميس 5 سبتمبر في التاسعة صباحا في قاعة SALA GIARDINO.

يعتبر فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو هو عودة للسينما المصرية لفعاليات مهرجان فينيسيا بعد غياب امتد لـ 12 عامًا، بجانب فيلم “بطعم النعناع”.

أنشطة مركز السينما العربية في مهرجان فينيسيا السينمائي 81

كما نظم مركز السينما العربية حلقة نقاشية تحت عنوان "قائمة المواهب المميزة: عرض الموجة الذهبية الجديدة في السينما العربية"، تسلط الضوء على بروز العصر الذهبي الثاني للسينما العربية، والذي يتجلى في زيادة عدد الأفلام وصناع الأفلام العرب الذين يتم الاحتفاء بهم في المهرجانات السينمائية الدولية، وكذلك أداء الأفلام العربية الأخيرة في شباك التذاكر المحلي. وتهدف الحلقة إلى الاحتفاء بالمواهب العربية ومناقشة أفضل الطرق لاستثمارها.

لقد أثمرت هذه النهضة عن ظهور جيل جديد من المواهب المثيرة أمام الكاميرا وخلفها على السواء، وستضم الحلقة مجموعة من الممثلين والمدراء التنفيذيين من طليعة هذه المواهب والذين سيناقشون أفضل السبل للاستفادة من هذه اللحظة.