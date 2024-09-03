راشد الماجد يجتاز النصف مليون مشاهدة بأغنية "كيف أنسى"

ياسر رشاد - القاهرة - اجتازت أغنية “كيف أنسى” للفنان راشد الماجد حاجز النصف مليون مشاهدة خلال يومين من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية راشد الماجد كيف انسى وكلماتها

كيف أنسى من كلمات الأمير فيصل بن تركي ناصر آل سعود، ألحان أحمد الهرمي، وتقول كلماتها "موعدي أصبح مثل شبه المحال حتى أشواقي يعانقها السؤال لي متى أرجوك قلي وانت ترحالي وحلي حتى حرفي في سطوره يوصفك وصف الخيال كيف انسى اليوم وعدك وأحجب عيوني عليك لو أفكر في يوم أخونك ارجع أختارك عليك وكيف انسى اليوم وعدك وأحجب عيوني عليك لو أفكر في يوم أخونك ارجع أختارك

عليك طمن الأشواق عني إيش أنا وإيش كني وكيف إسم الحب بعدك لو تضيع اليوم مني مقدر أوصف لك شعوري لو تروح ولو تغيب أنسى إسمي مع حضوري مثل أشباه الغريب سافرت معك المشاعر وهجرت كل الوجود ولجلك أنا عدت شاعر والمعاني بك شهود

أصدر راشد الماجد حديثًا ألبوم استحالة، الذي ضم 12 أغنية: "دنيا الجمال، مابي قلبي، ما قلت لك، على مقام الغلا ، باختصار، "بسكن في الرياض"، "لا حياة لمن تنادي"، من ذكرتك"، زانت بحبك"، "أبا تنفس".

ألبوم راشد الماجد مصيبة 2013

قدم راشد الماجد آخر ألبوماته بعنوان “مصيبة” الذي تم طرحه في 2013، وضم 15 أغنية، من بينهم “قربي، ما جاني نوم، يقول راشد، البايع، تحسب انك، تذكرين، زودتها، وغيرهم”.

أجدد أغاني راشد الماجد

كان قد طرح راشد الماجد حديثًا أغنية “الغياب”، التي حققت أكثر من مليوني مشاهدة عبر قناة راشد الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”،

وتقول كلماتها "الغياب يشابه الليل الطويل ساعته لـ العاشق تعادل دهر لا تعاملني مثل عابر سبيل والعيون تراقبك سر و جهر انت حبك مثل عشق المستحيل مايجي في يوم ولا في شهر الجروح انواع و الجرح الثقيل جرح يبطي فـ الحنايا ماشهر ياحبيبي والوصال اكبر دليل لـ الحنين اللي مواريه السهر يالشعور العذب يالعشق الاصيل خافي الاشواق كثر اللي ظهر ماطلبت من اللقا غير القليل وما خذيت من الفراق الا القهر كل شي الا الموادع والرحيل لا تساهلها وهي كسرة ظهر.