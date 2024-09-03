رامي صبري يقترب من 2 مليون مشاهدة بأغنية "كداب"

ياسر رشاد - القاهرة - حظيت أغنية الفنان رامي صبري "كداب" بمشاهدة وتفاعل من المتابعين، وحققت نسبة مشاهدة بلغت مليونا و871 ألفا و319 مشاهدة بعد طرحها على قناته الرسمية على "يوتيوب" الشهر الماضي، وفقا لأحدث الإحصائيات اليوم الثلاثاء.

واحتفل رامي صبري بالنجاح الذي تحققه الأغنية واحتلالها مرتبة متقدمة في قائمة تريند الموسيقى، معربا عن سعادته بالأصداء الإيجابية التي حققتها الأغنية ونشر بوستر لها.

أنا جامد

وتعد "كداب"، خامس أغنيات ألبوم رامي صبري "أنا جامد كده كده" وهي من كلمات عمرو المصري، وألحان وتوزيع عمرو الخضري، ماستر أمير محروس، وطرحها يوم 5 أغسطس الماضي.

ويتكون الألبوم من 6 أغنيات وطرحه رامي صبري يوم 17 يوليو الماضي عبر قناته على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومختلف منصات الموسيقى الرقمية، ويضم أغنية "أنا جامد كده كده" كلمات تامر حسين، وألحان رامي صبري، وتوزيع جلال الحمداوي، وأغنية "على بالي" كلمات مصطفى مدكور، وألحان محمد على ورامي صبري، وتوزيع محمد يسري، وأغنية "كنا معدين" كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري وأغنية "ما بتحصليش كتير" كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع أسامة الهندي وأغنية "فيها أيه" كلمات محمد عاطف وألحان رامي صبري.

وأعاد رامي صبري نشر أغنية "عسل حياتي" للمطربة شيرين عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس" وأرفقها بتعليق: "حبيبتي"، لترد عليه شيرين مشيرة إلى إحدى الذكريات التي جمعت بينهما حيث قالت: "إنت اللي حبيبي وأخوايا، من أيام لما كنت بتشيلني وتحطني على الديسك عشان أغني لك في المعهد (معهد الموسيقي العربية)".

ومازحها رامي قائلًا: "أنا كده طلقت يا فنانة"، في إشارة منه إلى أن تصريحات شيرين ستثير غيرة زوجته عليه.

ويأتي ألبوم “أنا جامد كده كده” بعد مرور مايقرب من 6 أشهر على أخر ألبومات رامي صبري “ألنهايات أخلاق” والذي طرحه في مطلع يناير الماضي، وحقق أصداء إيجابية وملايين المشاهدات عبر يوتيوب.

وضم ألبوم النهايات أخلاق 11 أغنية “النهايات أخلاق، جامد، النجومية، أمانة ياقلبي، بين الحيطان، مبسوط يابعد، بحكي عليكي، حلفتك بالليالي، جت سليمة، كل سنة، ليك غلاوة عندي”.