هشام جمال مطلوب على السوشيال بعد احتفاله بعيد ميلاد خطيبته ليلي زاهر

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر الفنان هشام جمال التريند خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما احتفل بعيد ميلاد خطيبته الفنانة ليلى أحمد زاهر.

وحرص هشام جمال على تهنئة ليلى بعيد ميلادها برسالة رومانسية قائلًا: "عام آخر وأنا أشاهد رفيقتي وهي تنمو وتتوهج، عيد ميلاد سعيد يا لولو الحلوة والبريئة، إلى عام جديد ونشجع ونتوافق مع بعضنا أكثر وأكثر".

هشام جمال

وكان كشف هشام جمال مؤخرًا عن موعد خطوبته من ليلى أحمد زاهر بعد الاحتفال بقراءة الفاتحة مطلع شهر يناير الماضي في حفل اقتصر على وجود عدد من الأصل والأصدقاء المقربين.

وأكد هشام جمال قائلا: "خطوبتي أنا وليلى هتبقى الصيف ده إن شاء الله، لكن لسه محددناش يوم".

في بيتنا روبوت

وكان تعاون الفنان هشام جمال مع الفنانة ليلى أحمد زاهر من قبل بمسلسل "في بيتنا روبوت".

هشام جمال

قصة المسلسل

ويحكي المسلسل قصة يوسف مهندس برمجيات شاب (هشام جمال)، يقوم بتطوير نموذجين من البشر الآليين، أولهما على هيئة أنثى اسمها "زومبا" (شيماء سيف)، والثاني على هيئة ذكر يسميه "لذيذ" (عمرو وهبة)، ليقوم الاثنان بمساعدته في شركته ومساعدة زوجته سارة (ليلى أحمد زاهر) على القيام بأعمالها المنزلية.

أبطال فى بيتنا روبوت

مسلسل "فى بيتنا روبوت" الجزء الأول بطولة شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، هشام جمال، النجمة الراحلة دلال عبد العزيز، أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم هشام ماجد، أحمد زاهر، ناهد السباعى، أوس أوس، هنادى مهنى، اسلام إبراهيم، محمد عبد الرحمن، سامى مغاورى، عارفة عبد الرسول وتأليف أحمد محيى وأحمد المحمدي وإخراج وليد الحلفاوى.

وكانت شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر مؤخرًا فى مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" وعرض بموسم دراما رمضان 2024 وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

قصة المسلسل

تدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعي وهو مقتبس من قصة حقيقية لفتاة تدعى "شيماء" من عائلة بسيطة مهووسة بتصوير فيديوهات على موقع "تيك توك"، لكنها تقع في بعض الأمور والأحداث المثيرة مع بعض الفتيات.

أبطال المسلسل

مسلسل أعلي نسبة مشاهدة، بطولة سلمي أبو ضيف وليلى أحمد زاهر، انتصار، محمد محمود، فرح يوسف، هند عبد الحليم، محمد شاهين، إسلام إبراهيم، وإخراج ياسمين أحمد كامل، وسيناريو وحوار سمر طاهر.