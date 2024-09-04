صورة للقمر.. ويجز يدعم شيرين عبدالوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

دعم مطرب الراب ويجز، الفنانة شيرين عبد الوهاب على طريقته الخاصة وذلك عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

ونشر ويجز صورة عبر خاصية الاستوري تضمنت صورة للقمر ودمج عليها أغنية "ماشربتش من نيلها".

وأحيا ويجز مؤخرًا حفل ختام مهرجان العلمين في نسخته الثانية هذا العام بحضور جماهيري ضخم، وقدم باقة من أغانيه الشهيرة منها "البخت" وسط تفاعل جمهوره ومحبيه.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب كشفت عن تصالحها مع المستشار ياسر قنطوش بعد إعلانه مؤخرًا تنحيه عن قضاياها بسبب مداخلتها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، ونشرت صورة لهما عبر حسابها الرسمي على "X" وعلقت: "أبويا وصديقي المستشار ياسر قنطوش".

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