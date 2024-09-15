شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين وتستنكر محاولة اغتيال رئيس جزر القمر/عاجل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات، محاولة اغتيال فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة.
وأكدت المملكة وقوفها مع جمهورية جزر القمر المتحدة وشعبها أمام كل مايهدد آمنها واستقرارها.
كما وترجو وزارة الخارجية الشفاء العاجل لفخامة الرئيس مع تمنياتها لجمهورية جزر القمر المتحدة، وشعبها السلامة والاستقرار والازدهار.
وأكدت المملكة وقوفها مع جمهورية جزر القمر المتحدة وشعبها أمام كل مايهدد آمنها واستقرارها.
محاولة اغتيال رئيس جزر القمر
كما وترجو وزارة الخارجية الشفاء العاجل لفخامة الرئيس مع تمنياتها لجمهورية جزر القمر المتحدة، وشعبها السلامة والاستقرار والازدهار.