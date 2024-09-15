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نشرة السومرية.. استثمار كراج مطار بغداد يثير الغضب والبصرة تتصدر بالإصابات السرطانية

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بغداد - ياسين صفوان - #ثلاثة قوانين جدلية في سلة الاثنين البرلمانية.. وجدول الثلاثاء يخلو من القوانين المعطلة

# ألف توقيع على طاولة اربع لجان برلمانية لتعديل قانون حق الحصول على المعلومة

#استثمار كراج مطار بغداد الدولي يثير الغضب.. رسوم كبيرة ومطالبات بالغاء العقد

#البصرة اغنى محافظات العراق والاولى بالامراض السرطانية ..نقص في المراكز العلاجية وفقدان للادوية

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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