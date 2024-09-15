انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. استثمار كراج مطار بغداد يثير الغضب والبصرة تتصدر بالإصابات السرطانية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - #ثلاثة قوانين جدلية في سلة الاثنين البرلمانية.. وجدول الثلاثاء يخلو من القوانين المعطلة
# ألف توقيع على طاولة اربع لجان برلمانية لتعديل قانون حق الحصول على المعلومة
#البصرة اغنى محافظات العراق والاولى بالامراض السرطانية ..نقص في المراكز العلاجية وفقدان للادوية
# ألف توقيع على طاولة اربع لجان برلمانية لتعديل قانون حق الحصول على المعلومة
#استثمار كراج مطار بغداد الدولي يثير الغضب.. رسوم كبيرة ومطالبات بالغاء العقد
#البصرة اغنى محافظات العراق والاولى بالامراض السرطانية ..نقص في المراكز العلاجية وفقدان للادوية