إحنا البلد.. عبد الباسط حمودة وعمر كمال يطرحان أغنيتهما الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - طرح المطربان عبد الباسط حمودة وعمر كمال أحدث أغنياتهما بطريقة الدويتو، وتحمل الأغنية اسم "إحنا البلد".

وأغنية "إحنا البلد" من كلمات مصطفى الجن، ألحان حسن إش إش، وتوزيع أشرف البرنس، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب من إخراج حسام مجدي.

وتقول كلمات أغنية "إحنا البلد

احنا البلد

عزوه وسند

لو ع العدد

متعدناش

سالكين لبعض

بنحب بعض

وفى ضهر بعض

ومجليناش

اتقل تقال

والصحه عال

واقفين جبال

مين هزنا

المعلمه

متكلمه

رب السما

بيحبنا

يشار إلي أن عمر كمال وعبد الباسط حمودة تعاونا في السابق في أغنية "السخان"، التي طرحاها في يوليو 2023 بطريقة الفيديو كليب، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج ميدو عماد.

كما تعاون عبد الباسط حمودة وعمر كمال في كليب أغنية "ضيعنا"، من كلمات عمرر قطب، ومصطفى الجن، وإسلام المصري، ألحان عمرو قطب وإسلام المصري، وتوزيع إسلام شيبسي.

وكان طرح عبد الباسط حمودة ومسلم أغنية جديدة بعنوان "عفاريت"، بطريقة الفيديو كليب.

وكان قد تم تصوير الدويتو مؤخرا، في شوارع وسط البلد بالقاهرة.

أغنية عفاريت من كلمات محمود السداوي، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى.



وتقول كلمات الأغنية

أول كلامي هقول الدنيا ليها أصول

تمشيها بالمظبوط مع اخوك عمر المحبة يطول

والدنيا لو فرقت.. بعدّت.. تبعتله ١٠٠ مرسول

بنخش دخلة ولا أي دخلة معروف تمامنا جامدين

وفي أي حتة لو مين نسد منهابش ماحنا واصلين

وتأتي الأغنية ضمن حملة تسويقية لإحدى كبريات شركات التوصيل في مصر.