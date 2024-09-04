هلا رشدي: "عانيت من الاكتئاب والدنيا اسودت في وشي"

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت الفنانة هلا رشدي على كشف تفاصيل معانتها مع الاكتئاب خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت هلا رشدي أن الدرس المستفاد من محنتها أن الرضا والدعاء وذكر الله من أبسط أمور السعادة في الحياة.

عانيت من الإكتئاب والدنيا اسودت في وشي

وتحدثت هلا رشدي في أحد برامج البودكاست عن معانتها مع الاكتئاب الذي عانت منه مؤخرًا قائلة: جالي اكتئاب في 2019 وروحت لدكتور نفسي وشخصني، والدنيا اسودت في وشي إني معدتش بفرح وعملت حاجات غلط عشان أكون كويسة، وكنت بخبط دماغي في الحيطة وبقول لربنا أنت سايبني ليه خدني عندك، وزوجي لم يتخلّ عني وصبر عليا صبر أيوب.

وأضافت هلا حديثها: كلمت ربنا وقولتله أنا آسفة إني مش صح ومش قادرة أعبدك ولما بقرأ قرآن بحس بحاجز كبير طلعني يا رب من اللي أنا فيه وقعدت فترة مش بصلي خالص وكنت بقرأ الورد بس ويوم عيد ميلادي الـ 33 قولت لنفسي دا عمر أهل الجنة وروحت صليت وقولتله هحاول أكون معاك يا رب قويني.

وتابعت: الرضا جنة الدنيا والسلام النفسي أن الإنسان يكون مطمن لأقدار ربنا وعارف إنه مظبطله حياته وأموره كلها، وإن بعد المحنة هيكون فيه فرحة، والرضا موجود في أصغر الأشياء، والمقارنات على السوشيال ميديا مش حقيقة.

حسيت بفرحة كبيرة بعد العمرة

واختتمت حديثها قائلة: لما روحت عمرة بعد فترة الاكتئاب اللي مريت بيها حسيت إني طايرة وسط الناس بالرغم من إني عملت عمرات بعدد شعر راسي ومن كتر الفرحة قولتله يا رب شكرًا وقولت لنفسي أنا هموت ولا إيه.