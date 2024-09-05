بعد غياب ثلاث سنوات.. فيفي عبده تعود الى دراما رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد ابتعادها عن دراما رمضان منذ مسلسلها الأخير “شغل في العالي” الذي قدّمته في موسم رمضان 2022، تعود الفنانة فيفي عبده للمشاركة في الماراثون الرمضاني 2025 من خلال مسلسل “العتاولة 2″، والذي من المفترض أن تبدأ تصوير مشاهدها فيه خلال الأيام المقبلة.

مسلسل “العتاولة 2” هو بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، هدى الإتربي، أحمد كشك، مصطفى أبو سريع، زينب عبدالله، مريم محمود الجندي…، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى، وقد تصدّر المسلسل “تريند” منصات السوشيال وقت عرضه.

وكان آخر أعمال فيفي عبده في الدراما، مسلسل “شغل في العالي”، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل، وشاركها في بطولته كلٌ من: شيرين رضا، محمد رضوان، فريد النقراشي وآخرين، وتدور قصته حول “جليلة” و”شرويت”، امرأتين مختلفتين يجمعها الحظ العاثر والزيجات الفاشلة فتصبحان صديقتين، وتلجآن الى تكوين عصابة ﻷخذ ثأرهما من الرجال، لكن الأيام تحمل لهما مفاجأة تختبران بها مدى صداقتهما.