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فيفي عبده في وصلة رقص فاضحة ومتابع: عيب على سنك

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بيروت - ثريا شاهين - نشرت ، عبر حسابها على انستغرام، مقطع فيديو جديد لها، هو الثاني لها بعد انتهاء شهر رمضان، ظهرت وهي ترقص في بيتها على انغام اغنية “الاحباب” للفنانين العراقيين مصطفى العبدالله وصلاح حسن وعلي جاسم وايفان ناجي.

وكانت فيفي عبده قد عايدت جمهورها في اول ايام رمضان بفيديو اخر ظهرت فيه وهي ترقص في الساحل الشمالي.

وكالعادة فقد اثار المقطع الجديد ردود فعل متباينة، فقد علقت الفنانة دانا حمدان كاتبة: “بعشقك ربنا يفرحك زي ما انتي مفرحنا كل سنه وانت بصحة وعسل زي نا انتي يا ست الكل” وبين اخرين انتقدوا رقصها واطلالاتها.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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