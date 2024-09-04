فيفي عبده في وصلة رقص فاضحة ومتابع: عيب على سنك

بيروت - ثريا شاهين - نشرت فيفي عبده، عبر حسابها على انستغرام، مقطع فيديو جديد لها، هو الثاني لها بعد انتهاء شهر رمضان، ظهرت وهي ترقص في بيتها على انغام اغنية “الاحباب” للفنانين العراقيين مصطفى العبدالله وصلاح حسن وعلي جاسم وايفان ناجي.

وكانت فيفي عبده قد عايدت جمهورها في اول ايام رمضان بفيديو اخر ظهرت فيه وهي ترقص في الساحل الشمالي.

وكالعادة فقد اثار المقطع الجديد ردود فعل متباينة، فقد علقت الفنانة دانا حمدان كاتبة: “بعشقك ربنا يفرحك زي ما انتي مفرحنا كل سنه وانت بصحة وعسل زي نا انتي يا ست الكل” وبين اخرين انتقدوا رقصها واطلالاتها.