ياسر رشاد - القاهرة - يشهد اليوم السابع من فعاليات مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي فى دورته الحادية والثلاثين (دورة د. علاء عبد العزيز)، برئاسة الدكتور سامح مهران، والذي يقام خلال الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر الجارى على مسارح القاهرة ، 4 ورش فنية و4 عروض مسرحية.

تفاصيل فعاليات اليوم السابع لمهرجان المسرح التجريبي

في العاشرة صباحا، تستمر ورشة "السينوغرافيا واقعا وخيال" وتقدمها الفنانة شادية زيتون من (لبنان)، كما تقدم الفنانة أولجا بوزيلي من (اليونان) ورشة مسرح الابتكار الجماعي، وتقام في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا ورشة "الحركة وتشابك الجسد" وتقدمها جاستين دي يجيير، وفي التوقيت الساعة الحادية عشرة صباحاً تقام ورشة "السياسة الثقافية" وتقدمه د. مايكه ليتاو من (ألمانيا) بالمجلس الأعلى للثقافة.

وفي الساعة السادسة مساءً يقدم عرض "معتقلة" من (فلسطين) بقاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة، وفي التوقيت ذاته يقدم عرض "قرط" من (تونس) على مسرح ميامي، وفي الساعة الثامنة مساء يقدم عرض "Mute صمت" من (الكويت) على مسرح الفلكي، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً يقدم على مسرح السلام عرض " Polarities 01: Clytemnestra VS Agamemnon".

مهرجان المسرح التجريبي

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، هو أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.