أوركسترا وكورال تنمية المواهب يتألقان في ملتقى العاصمة بفقرات فنية متنوعة

ياسر رشاد - القاهرة - شهد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، انطلاق فعاليات النسخةالثانية من "ملتقى العاصمة لفنون الطفل" في ساحة الأوبرا،

ووسط إقبال جماهيرى كبير نجحت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد في تقديم فقرات متنوعة ومميزة خلال الملتقى احياها مركز تنمية المواهب، تحت إشراف مديره الفني الدكتور سامح صابر.



بدأت الفعاليات الفنية للمركز بتقديم أوركسترا مركز تنمية المواهب، بقيادة المايسترو راجى المقدم، مجموعة من المؤلفات الموسيقية التى تنوعت بين التراث الشرقى والكلاسيكى الغربى منها "حلوين من يومنا والله، إيه اليوم الحلو ده، سهر الليالي، بمبيرو ،بلا تشاو إلى جانب ميدلي لأعمال الموسيقار محمد فوزي وعمر خيرت.

وفى سياق متصل، أبدع كورال أطفال الأوبرا، تحت قيادة الدكتور محمد عبد الستار، بتقديم باقة من روائع الزمن الجميل، منها "الليلة الكبيرة، اكدب عليك ، بتونس بيك، إن راح منك، بهية ، حبيبى وعنية ،توتة ،روحى وروحك ورمش عينه"، التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الحضور.

واختتمت الفعالية بعرض مميز من كورال ذوى القدرات الخاصة، بقيادة ميرفت همام، حيث قدموا مختارات غنائية منها : "الدنيا غنوة،على رمش عيونها ،سيدي وصالك، الموضات ، ياصهبجية ،كتير بنعشق، لقيت الطبطبه ، وياصحابي وصحباتى "وبأدائهم الراقى استطاعوا جذب إهتمام جمهور الملتقى الذي تفاعل وانسجم مع كل اغنية معبرا عن إعجابه بقدراتهم الفنية العالية والملهمة.

كما نجح ممثلى مركز تنمية مواهب الأوبرا، من خلال ركن تعريفى خاص خلال الملتقى بإبراز أنشطته المقدمة وأهدافه فى إكتشاف وتطوير المواهب الفنية لدى الأطفال والشباب، من خلال فصوله الفنية المختلفة التي تشمل: البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالي والعربي، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون، الكمان الشرقي، الكلاكيت وفصول خاصة لذوي القدرات الخاصة"، محققًا إقبالًا كبيرًا من الجمهور و اهتمامًا واسعًا من أولياء الأمور الراغبين في إدراج أبنائهم في هذه البرامج الفنية لتعزيز وعيهم الفني والثقافي.



جدير بالذكر أن النسخة الأولى من ملتقى العاصمة أقيمت فى العاصمة الإدارية الجديده فى الخامس من أغسطس الماضي.

وشهدت النسخة الثانية من ملتقى العاصمة لفنون الطفل في ساحة دار الأوبرا المصرية، تكاتف وتضافر جهود كافة قطاعات الوزارة لإبراز أنشتطهم في هذا الحدث من فنون شعبية، مسرح عرائس، غناء، سيرك، أراجوز ، أفلام كارتون، وورش عمل وغيرها.